В парках Подмосковья открыли теплый сезон

Более 59 тысяч человек посетили открытие теплого сезона в парках Подмосковья

Более 59,5 тыс. человек посетили общеобластное мероприятие «Открытие теплого сезона» в парках Московской области, которое проходило с 1 по 3 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Всего мероприятия прошли в 90 парках Подмосковья. Для гостей организовали концерты, парковые лаборатории и другие активности.

В Домодедово прошло выступление группы «Пропаганда» и духового оркестра. Также там прошел конкурс-дефиле «Костюмы из бумаги».

В Свердловском парке Лосино-Петровского городского округа провели шествие «Мир! Труд! Май!» и провели открытие Дома Мудрого Филина. Для юных посетителей была организована познавательная экскурсия «Усадьба Одоевских и Ланских».

Также в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошла презентация сектора казачьей культуры и творческие мастер-классы.

Кроме того, в Раменском городском округе посетители смогли принять участие в забеге, мастер-классах по спортивным танцам и массажу.