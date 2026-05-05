Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Спортсмен установил мировой рекорд по подтягиваниям на перекладине за 24 часа

В США мужчина за 24 часа подтянулся 12412 раз и установил мировой рекорд
Guinness World Record

Мужчина из США установил мировой рекорд по подтягиваниям на перекладине за 24 часа, пишет UPI.

Ксавье Диллард завершил 24-часовой марафон по подтягиваниям, установив новое мировое достижение. Он начал попытку в субботу в 10 утра и закончил ровно через сутки, выполнив за это время 12412 повторений.

Этого оказалось достаточно, чтобы превзойти предыдущий рекорд мексиканца Энрике Сапаты, сделав на 67 подтягиваний больше.

Спортсмен признался, что активно тренироваться в этом упражнении начал три года назад — изначально просто, чтобы обогнать друга. А два года назад целенаправленно занялся подготовкой к мировому рекорду.

Теперь организаторам Книги рекордов Гиннесса предстоит проверить предоставленные доказательства и официально подтвердить достижение.

Ранее мужчина установил рекорд Гиннесса по количеству татуировок с персонажами Marvel.

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!