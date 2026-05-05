Спортсмен установил мировой рекорд по подтягиваниям на перекладине за 24 часа

В США мужчина за 24 часа подтянулся 12412 раз и установил мировой рекорд

Мужчина из США установил мировой рекорд по подтягиваниям на перекладине за 24 часа, пишет UPI.

Ксавье Диллард завершил 24-часовой марафон по подтягиваниям, установив новое мировое достижение. Он начал попытку в субботу в 10 утра и закончил ровно через сутки, выполнив за это время 12412 повторений.

Этого оказалось достаточно, чтобы превзойти предыдущий рекорд мексиканца Энрике Сапаты, сделав на 67 подтягиваний больше.

Спортсмен признался, что активно тренироваться в этом упражнении начал три года назад — изначально просто, чтобы обогнать друга. А два года назад целенаправленно занялся подготовкой к мировому рекорду.

Теперь организаторам Книги рекордов Гиннесса предстоит проверить предоставленные доказательства и официально подтвердить достижение.

Ранее мужчина установил рекорд Гиннесса по количеству татуировок с персонажами Marvel.