Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам раскрыли типичную схему вербовки в мессенджерах

ИБ-эксперт Овчинников: вербовщики охотятся на проигравшихся в онлайн-казино
Shutterstock

Для поиска подходящей кандидатуры вербовщиками обычно используются каналы в мессенджерах, форумы, чаты — в основном на политические темы или связанные со сборами денег, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Овчинников, архитектор информационной безопасности UserGate uFactor.

«В них ищут людей, которые по психотипу подходят для вербовки: например, недовольных или попавших в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, вербовщики обращают внимание на проигравших в онлайн-казино и тому подобное», — объяснил он.

Дальше запускается тонкая психологическая игра.

«Преступники начинают с малого – просят сделать фото, просто сходить посмотреть на объект в городе, сделать небольшое пожертвование. Потом, если жертва вербовки охотно исполняет указания, ее уже полноценно вербуют для совершения противозаконных действий. При этом все подобные завербованные люди – просто одноразовые инструменты, о чьей дальнейшей судьбе потом никто не побеспокоится», — сказал эксперт.

Если же говорить о конечных жертвах преступлений, то их обычно ловят, используя страх и человеческую некомпетентность. Мошенники могут звонить под видом представителей власти и запугивать человека, вынуждая его совершать противоправные действия.

«К примеру, это могут сделать с помощью фейковых аккаунтов девушек, чтобы потом обвинить потенциальную жертву в распространении порнографических материалов или совращении малолетних. Иногда действуют более тонко, нанимая человека как обычного курьера. После пары заказов вскрывается, что жертва совершала перевозку запрещенных веществ, то есть попалась на крючок», — подчеркнул специалист.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, достаточно соблюдать ряд простых мер безопасности. Главное — избегайте случайных заработков через неофициальные каналы связи, особенно если вы не знаете своего работодателя в лицо. Форумы, Telegram-каналы, чаты в мессенджерах — все это источники риска.

«Жадность и желание быстрых и легких денег чаще всего приводят в ловушку мошенников. Если вы уже совершили противоправное действие или если вас убеждают в том, что вы его совершили, лучшим решением будет обращение в компетентные органы. Помните, что страх – это главный союзник злоумышленников. При ближайшем рассмотрении зачастую оказывается, что жертва вообще не нарушила закон, просто ее очень сильно испугали. Если вам звонят под видом ФСБ, ФСО или СВР – требуйте личной встречи в офисе соответствующей службы. Мошенники откажут вам в этом», — посоветовал Овчинников.

Отдельный совет родителям, особенно тем, у кого дети в подростковом возрасте: наблюдайте за их настроением, поведением и кругом общения.

«Помните, что преступники могут искать жертв в онлайн-играх, чатах, соцсетях, где основная аудитория — это подростки. Стройте доверительные отношения с детьми, чтобы они успели сами вам рассказать о возможной проблеме, до того как попадутся в лапы мошенников», — резюмировал он.

Ранее адвокат назвал признаки подготовки к преступлению, при которых нужно звонить в полицию.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!