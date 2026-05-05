Россиянам раскрыли типичную схему вербовки в мессенджерах

Для поиска подходящей кандидатуры вербовщиками обычно используются каналы в мессенджерах, форумы, чаты — в основном на политические темы или связанные со сборами денег, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Овчинников, архитектор информационной безопасности UserGate uFactor.

«В них ищут людей, которые по психотипу подходят для вербовки: например, недовольных или попавших в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, вербовщики обращают внимание на проигравших в онлайн-казино и тому подобное», — объяснил он.

Дальше запускается тонкая психологическая игра.

«Преступники начинают с малого – просят сделать фото, просто сходить посмотреть на объект в городе, сделать небольшое пожертвование. Потом, если жертва вербовки охотно исполняет указания, ее уже полноценно вербуют для совершения противозаконных действий. При этом все подобные завербованные люди – просто одноразовые инструменты, о чьей дальнейшей судьбе потом никто не побеспокоится», — сказал эксперт.

Если же говорить о конечных жертвах преступлений, то их обычно ловят, используя страх и человеческую некомпетентность. Мошенники могут звонить под видом представителей власти и запугивать человека, вынуждая его совершать противоправные действия.

«К примеру, это могут сделать с помощью фейковых аккаунтов девушек, чтобы потом обвинить потенциальную жертву в распространении порнографических материалов или совращении малолетних. Иногда действуют более тонко, нанимая человека как обычного курьера. После пары заказов вскрывается, что жертва совершала перевозку запрещенных веществ, то есть попалась на крючок», — подчеркнул специалист.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, достаточно соблюдать ряд простых мер безопасности. Главное — избегайте случайных заработков через неофициальные каналы связи, особенно если вы не знаете своего работодателя в лицо. Форумы, Telegram-каналы, чаты в мессенджерах — все это источники риска.

«Жадность и желание быстрых и легких денег чаще всего приводят в ловушку мошенников. Если вы уже совершили противоправное действие или если вас убеждают в том, что вы его совершили, лучшим решением будет обращение в компетентные органы. Помните, что страх – это главный союзник злоумышленников. При ближайшем рассмотрении зачастую оказывается, что жертва вообще не нарушила закон, просто ее очень сильно испугали. Если вам звонят под видом ФСБ, ФСО или СВР – требуйте личной встречи в офисе соответствующей службы. Мошенники откажут вам в этом», — посоветовал Овчинников.

Отдельный совет родителям, особенно тем, у кого дети в подростковом возрасте: наблюдайте за их настроением, поведением и кругом общения.

«Помните, что преступники могут искать жертв в онлайн-играх, чатах, соцсетях, где основная аудитория — это подростки. Стройте доверительные отношения с детьми, чтобы они успели сами вам рассказать о возможной проблеме, до того как попадутся в лапы мошенников», — резюмировал он.

Ранее адвокат назвал признаки подготовки к преступлению, при которых нужно звонить в полицию.