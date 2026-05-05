Врач объяснил, почему нельзя хрустеть пальцами

Врач Каландия: привычка хрустеть пальцами грозит развитием артроза
Привычка хрустеть пальцами может обернуться неприятными последствиями для здоровья, вплоть до развития артроза. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

«Сам звук хруста возникает из-за образования и схлопывания пузырьков газа в суставной жидкости при резком растяжении суставной капсулы. Это не является признаком «вправления» суставов или их улучшения — наоборот, речь идет о механическом воздействии на структуры сустава», — отметил Каландия.

По его словам, при частом повторении такой нагрузки происходит постепенное растяжение связочного аппарата. Связки теряют свою эластичность, что может приводить к нестабильности суставов. В результате увеличивается риск микротравм и повышается нагрузка на суставные поверхности.

Кроме того, регулярное давление и растяжение могут вызывать воспалительные изменения в мягких тканях вокруг сустава. У некоторых людей это проявляется отечностью, дискомфортом или снижением силы хвата.

Специалист обратил внимание, что сама по себе привычка хрустеть пальцами не всегда напрямую приводит к серьезным заболеваниям, однако при наличии предрасположенности может ускорять развитие дегенеративных изменений, включая артроз.

Он также отметил поведенческую составляющую. Часто «хруст» становится навязчивой привычкой, связанной со стрессом или тревогой. В таких случаях человек может не замечать, как делает это регулярно, усиливая нагрузку на суставы.

«Если появляется боль, ограничение подвижности, отеки или ощущение нестабильности в пальцах, это повод обратиться к врачу. Специалист оценит состояние суставов и при необходимости порекомендует щадящий режим и упражнения для укрепления связок», — резюмировал Каландия.

Ранее хирург предупредил об опасности самолечения суставов по советам из интернета.

 
