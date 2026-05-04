ИИ Сбера поддержал участников Казанского марафона на состязании

В «СберПрайм Казанском марафоне» приняли участие свыше 168 тыс. человек
В Казани с 30 апреля по 3 мая состоялся «СберПрайм Казанский марафон», к нему присоединились участники из 39 стран, 84 регионов России и более 1 100 городов. Всего в соревновании и спортивной выставке приняли участие 168 013 человек, сообщила пресс-служба Сбера.

Уточняется, что на марафон зарегистрировались более 44 тыс. человек. Дистанция на 10 км стала наиболее популярной, на ней свои силы испытали свыше 13 тыс. участников. 3 км по центру Казани пробежали 7121 марафонцев. Полумарафон на 21,1 км собрал более 9 тыс. желающих. Дистанцию 42,2 км одолели свыше 11 тыс. спортсменов.

Для детей прошли забеги на 40, 300 и 600 метров. Дистанцию 40 метров прошли более 340 маленьких участников, 300 и 600 метров — свыше 2300 юных спортсмена.

Отмечается, что также СберПрайм и партнеры экосистемы организовали для гостей и участников марафона программу досуга и тематические зоны. Также на локации был создан 20-метровый тоннель из надувных цветов.

Каждый клиент банка с подпиской СберПрайм мог нанести на свою медаль гравировку.

Кроме того, участники марафона могли пройти консультацию о распорядке дня, спорте и питании у ИИ Сбера GigaChat, он стал цифровым тренером спортивного мероприятия. Дополнительно в зоне «Настройся с ГигаЧат» работал лаунж с аудиомедитациями и тренировками дыхания.

В фан-зоне болельщики могли генерировать и распечатать плакаты для поддержки бегунов и записать видео с мотивирующими и ободряющими пожеланиями. Ролики транслировались на экранах вдоль беговой трассы. Также GigaChat выводил на них данные о расстоянии до финиша и ближайшего пункта питания.

 
