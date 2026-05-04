Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Омане прибрежные воды покраснели из-за креветок

РИА Новости: массовая гибель креветок окрасила в алый прибрежные воды Омана
Соцсети

Воды Аравийского моря у берегов Омана окрасились в алый из-за массовой гибели креветок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жителя города Салала Сияха Мухаммеда.

«К побережью города Мирбат, <...> в 50 километрах от Салалы, выбросило огромное количество погибшего криля, из-за чего стало казаться, будто вода в море покраснела», — поделился мужчина.

По данным оманской газеты Muscat Daily, управление по охране дикой природы и водных ресурсов Мирбата и местный муниципалитет очищают берег от креветок, чтобы защитить отдыхающих и окружающую среду.

Как пояснили местные власти, к гибели креветок привели изменение температуры и уровня кислорода в морской воде.

В феврале в Антарктиде произошла массовая гибель птиц из-за вируса гриппа H5N1.

Биологи из нескольких международных центров подтвердили, что массовая гибель диких птиц в Антарктиде была вызвана высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N1. Жертвами вируса стали более 50 южнополярных поморников в летние сезоны 2023 и 2024 годов.

Ранее ученая рассказала, стоит ли ждать пандемии оспы обезьян.

 
Теперь вы знаете
Удар дрона по многоэтажке в Москве, льготы пенсионерам и самые востребованные языки. Что нового к утру 4 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!