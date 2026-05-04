В Омане прибрежные воды покраснели из-за креветок

Воды Аравийского моря у берегов Омана окрасились в алый из-за массовой гибели креветок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жителя города Салала Сияха Мухаммеда.

«К побережью города Мирбат, <...> в 50 километрах от Салалы, выбросило огромное количество погибшего криля, из-за чего стало казаться, будто вода в море покраснела», — поделился мужчина.

По данным оманской газеты Muscat Daily, управление по охране дикой природы и водных ресурсов Мирбата и местный муниципалитет очищают берег от креветок, чтобы защитить отдыхающих и окружающую среду.

Как пояснили местные власти, к гибели креветок привели изменение температуры и уровня кислорода в морской воде.

