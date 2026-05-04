Россиянам развеяли самые распространенные заблуждения о косметологических процедурах

Ожидание быстрого и радикального преображения является наиболее распространенным заблуждением о косметологии. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог Василина Миронова.

По ее словам, процедуры помогут улучшить кожу и скорректировать возрастные изменения, однако, не заменят системный уход и не изменят внешность вопреки индивидуальным особенностям. Эксперт подчеркнула, что результаты многих процедур накопительные и требуют времени. Еще одним заблуждением является желание пациентов добиться сходства с моделями или знаменитостями.

«Косметология может гармонизировать черты лица, скорректировать небольшие недостатки, придать объемы или подчеркнуть существующие достоинства. Но кардинальное изменение анатомических особенностей, которое нарушает пропорции лица, невозможно или приведет к неестественному результату», — указала Миронова.

Она добавила, что одна процедура или БАДы не смогут навсегда решить все проблемы кожи, поэтому результат нужно поддерживать правильным домашним уходом и плановой системой процедур.

К. м. н., врач-дерматолог, косметолог, член международного совета экспертов по ботулинотерапии и пластике филлерами Анна Резник до этого рассказала «Газете.Ru», что у ботокса дозозависимый эффект: чем больше доза, тем выраженнее блок мышц и тем дольше эффект, однако у организма есть свои особенности, в том числе антитела.

