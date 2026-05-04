Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам развеяли самые распространенные заблуждения о косметологических процедурах

Косметолог Миронова: процедуры не помогут навсегда решить проблемы с кожей
Shutterstock/FOTODOM

Ожидание быстрого и радикального преображения является наиболее распространенным заблуждением о косметологии. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог Василина Миронова.

По ее словам, процедуры помогут улучшить кожу и скорректировать возрастные изменения, однако, не заменят системный уход и не изменят внешность вопреки индивидуальным особенностям. Эксперт подчеркнула, что результаты многих процедур накопительные и требуют времени. Еще одним заблуждением является желание пациентов добиться сходства с моделями или знаменитостями.

«Косметология может гармонизировать черты лица, скорректировать небольшие недостатки, придать объемы или подчеркнуть существующие достоинства. Но кардинальное изменение анатомических особенностей, которое нарушает пропорции лица, невозможно или приведет к неестественному результату», — указала Миронова.

Она добавила, что одна процедура или БАДы не смогут навсегда решить все проблемы кожи, поэтому результат нужно поддерживать правильным домашним уходом и плановой системой процедур.

К. м. н., врач-дерматолог, косметолог, член международного совета экспертов по ботулинотерапии и пластике филлерами Анна Резник до этого рассказала «Газете.Ru», что у ботокса дозозависимый эффект: чем больше доза, тем выраженнее блок мышц и тем дольше эффект, однако у организма есть свои особенности, в том числе антитела.

Ранее косметолог объяснила, как быстро привести себя в порядок после недосыпа.

 
Теперь вы знаете
Удар дрона по многоэтажке в Москве, льготы пенсионерам и самые востребованные языки. Что нового к утру 4 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!