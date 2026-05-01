Диетолог напомнила, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья

Шашлык в майские праздники часто становится регулярной частью рациона, однако с точки зрения здоровья важно соблюдать в этом умеренность. Как рассказала «Газете.Ru» Сабина Карсиева, врач-диетолог отделения клинической диетологии Российской детской клинической больницы Минздрава России, безопасная порция мяса зависит от возраста и не должна превышать физиологические нормы.

Для взрослого человека оптимальной считается порция около 150–200 граммов за один прием пищи. У детей объемы существенно меньше —примерно от 50 до 100 граммов, при этом вводить шашлык в рацион рекомендуется не ранее 3 лет, так как мясо, приготовленное на углях, тяжелее переваривается.

Отдельно стоит отметить частоту потребления. Шашлык можно включать в рацион 1–2 раза в неделю, но никак не ежедневно. При более частом употреблении возрастает риск избыточного потребления насыщенных жиров, что может влиять на уровень холестерина и создавать дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, важно учитывать формат приема пищи: переедание часто происходит не из-за одной слишком большой порции, а из-за длительных застолий, когда мясо мы едим в течение нескольких часов. В таких случаях человек незаметно для себя превышает рекомендованные объемы.

Оптимальный подход — соблюдать умеренность, не делать шашлык повседневной привычкой и сочетать его с более легкими продуктами, в первую очередь овощами.

Сочетание шашлыка с привычными гарнирами также может существенно влиять на то, как организм справляется с такой пищей. Не все популярные дополнения к мясу одинаково безопасны с точки зрения здоровья.

В первую очередь стоит избегать сочетания шашлыка с жирными гарнирами — например, картофелем фри, салатами с майонезными соусами. Также не рекомендуется есть жареное мясо вместе с колбасными нарезками и жирными сырами, чипсами, сухариками и другими снеками, которые могут выступать в качестве дополнений стола. В таких случаях резко увеличивается общее количество калорий и насыщенных жиров в приеме пищи, что создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и может способствовать набору веса.

Также не лучшим выбором будут продукты с высоким гликемическим индексом — белый хлеб, лаваш, булочки из рафинированной муки. Они вызывают колебания уровня глюкозы в крови, что особенно важно учитывать людям с сахарным диабетом и тем, кто следит за массой тела. К тому же, ими очень легко переесть, что также создаст избыток калорий.

Более физиологичным и сбалансированным вариантом остается сочетание шашлыка с овощами. Подойдут как свежие овощи (огурцы, помидоры, зелень), так и приготовленные на гриле — кабачки, баклажаны, болгарский перец. Они содержат пищевые волокна, которые способствуют лучшему перевариванию мяса, не перегружают рацион лишними калориями и помогают дольше сохранять чувство насыщения.

