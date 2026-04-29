Участницу конкурса красоты нашли бездыханной под окном после ссоры с бойфрендом

В Бразилии участница конкурса красоты разбилась, упав с 13-го этажа своего дома
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Бразилии нашли тело участницы конкурса Miss Cosmo Brazil после ее ссоры с бойфрендом. Об этом пишет газета East Bay Times.

Несчастный случай произошел в прошлую среду, 22 апреля, в районе Барра-да-Тижука, расположенном в западной части Рио-де-Жанейро. Там в квартире на 13-м этаже проживала вместе со своим партнером 29-летняя Ана Луиза Матеус из штата Баия.

Она должна была родной штат на национальном конкурсе красоты в мае 2026 года, имела более 40 тыс. подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а также работала визажистом и психологом.

Ану Луиза нашли бездыханной под окнами многоэтажки около 5:30 утра, а ее бойфренд, Эндрео Кунья, был арестован с поличным и опознан как главный подозреваемый. Соседи пары сообщили, что они слышали, как молодые люди ссорятся рано утром.

Вскоре после ареста мужчину нашли без признаков в его тюремной камере. Расследование инцидента продолжается.

Ранее в Миассе мужчина избил жену шуруповертом и выбросил из окна девятого этажа.

 
