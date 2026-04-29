Коррупционные активы экс-главы Ростовской области обратили в доход России

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество и активы бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба и ряда аффилированных с ним бизнесменов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

В числе аффилированных с Чубом бизнесменов депутат Законодательного собрания Краснодарского края Борис Юнанов, основатель ростовского завода «Юг Руси» Сергей Кислов и учредитель компании Василий Кислов.

Согласно данным объединенной пресс-службы судов, в рамках антикоррупционного иска к экс-губернатору Ростовской области в доход государства обращены 27 коммерческих организаций. Кроме того, бизнесмен Кислов вывел на счета в Турции и Казахстане 2,7 млрд рублей, полученных от сделок с имуществом ростовского ипподрома.

21 апреля Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил новый иск Генпрокуратуры к бывшему прокурору Приморья Валерию Василенко и экс-ректору Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадию Лазареву об обращении в доход РФ коррупционного имущества.

Ранее суд изъял имущество экс-замглавы МВД Дагестана на сумму свыше 533 млн рублей.