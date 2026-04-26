Россиян задержали в Камбодже за организацию мошеннического центра

Россиян задержали в Камбодже за организацию мошеннического центра. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, двое россиян, 20 уроженцев Китая и еще 18 человек занимались аферами, связанными с непристойными фото девушек. «Работники» предоставляли желающим контент с красивыми моделями за определенную плату.

Мошеннический центр располагался в городе Пномен, в 29-этажном доме с пентхаусами, тренажерным залом и рестораном.

«Вычислить местоположение удалось благодаря спасенному из рабства режиссера телесериалов – вместе с ним полиция дошла через поля сахарного тростника», – сообщается в публикации.

Во время рейда сотрудники местных правоохранительных органов изъяли 528 телефонов, компьютеры и процессоры с тематическим контентом.

Отмечается, что Камбоджа в последнее время стала притягивать мошенников из-за того, что в соседней Мьянме, где ранее располагался крупнейший в мире скам-центр, правоохранители стали внимательнее относиться к проблеме.

Ранее москвичку освободили из рабства в Мьянме, куда она поехала работать переводчиком.

 
