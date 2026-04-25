В Махачкале арестовали подозреваемого в нападении на врачей с ножом

Суд в Махачкале арестовал Шамиля Сурхаева, подозреваемого в нападении с ножом на врачей Республиканской клинической больницы имени Вишневского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Фигуранту инкриминируется покушение на двух медицинских работников.

Обвиняемый — 31-летний уроженец селения Тлярата Гумбетовского района Дагестана — проведет под стражей один месяц и 29 суток. Он дал признательные показания и сообщил, что на момент совершения преступления находился под воздействием наркотических средств. Ему назначена медицинская экспертиза для выявления следов запрещенных веществ в крови.

По данным следствия, в четверг мужчина пришел в махачкалинскую больницу и напал с ножом на дежурившего хирурга, а затем атаковал травматолога, который бросился на помощь коллеге. Оба получили ранения в шею и грудь.

Хирург в тяжелом состоянии прооперирован и переведен в реанимацию. По данным минздрава Дагестана, он пришел в себя и демонстрирует положительную динамику. Второй пострадавший скоро будет готовиться к выписке, его жизнь вне опасности.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Ход дела находится на особом контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в МВД Дагестана рассказали о мужчине, напавшем на врачей в больнице.

 
