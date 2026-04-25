В Москве подростки издеваются над сиротой с ОВЗ и держат весь район в страхе

В Москве сирота с ментальными особенностями стал жертвой подростковой травли

В районе Жулебино на юго-востоке Москвы банда подростков систематически издевается над 19-летним сиротой с ОВЗ. Об этом сообщило издание MSK1.RU

За юношей с ментальными особенностями здоровья, вероятно, обучающимся в спецшколе, присматривает старший брат, который привозит ему продукты раз в неделю. Однако молодой человек стал жертвой банды подростков, по некоторым подсчетам, в нее входит 50-70 человек в возрасте 13-15 лет из разных школ.

Два года назад хулиганы начали избивать и унижать пострадавшего, заставляя его покупать или красть для них алкоголь.

«Был случай, что просили показать его половой орган в туалете. Сфотографировали. Выложили в TikTok. Фотография настолько разлетелась, что ее все подростки стали отправлять ему же в комментарии на видео, которые он снимает. Он в силу своих особенностей не понимает, что над ним издеваются», — говорит местная жительница.

Подростки сделали множество фотографий, на которых жертва лежит на детской площадке, корчась от боли. Также они позировали на его фоне, пока пострадавший сидел в углу в слезах.

Местные жители жалуются, что юные хулиганы напиваются и ломают детские площадки, оставляют на них нацистские лозунги, могут справлять нужду на ближайшие дома.

После публикаций в СМИ на ситуацию обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин, он поручил руководителю ГСУ СК по Москве Д.В. Беляеву начать расследование. Возбуждено дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как сообщается, подростки, замешанные в издевательствах, начали удалять из сети материалы, но доказательства сохранены. Расследование под контролем центрального аппарата СК.

Ранее в Москве 12-летнюю девочку жестоко избили на камеру из-за парня.