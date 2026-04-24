В Астраханской области у отца потребовали назад выплату за не вернувшегося с СВО сына

Суд обязал мужчину вернуть выплату на не вернувшегося с СВО сына. Об этом сообщает пресс-служба Лиманского суда Астраханской области.

По данным инстанции, родители военного разошлись, спустя время мать завела новые отношения. При этом после развода она не обращалась за алиментами.

Когда в 2024 году стало известно, что боец не вернется с фронта, у всех членов семьи появилось право на выплату. Получить ее хотел биологический отец, однако выяснилось, что мужчина не выполнял родительские обязанности должным образом. Из-за этого суд лишил россиянина права получить выплату.

Однако выяснилось, что, пока длились судебные разбирательства, страховая компания уже передала мужчине деньги. Организация пыталась решить проблему без вмешательства суда, но средства получатель не вернул.

В результате отца военнослужащего обязали вернуть выплату через суд. Также он заплатит расходы страховой по уплате госпошлины.

Ранее россиянина обманом заставили подписать контракт с Минобороны и украли выплаты.

 
