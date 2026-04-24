Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Кинолог объяснил, в каких местах догхантеры чаще всего размещают яд

Кинолог Голубев: догхантеры чаще всего размещают яд в густонаселенных местах
SWNS

Чаще всего догхантеры действуют в густонаселенных районах городов, в местах скопления бездомных собак. Об этом в интервью RT сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. При этом, по его словам, приманка может оказаться и на частной территории.

«Внешний вид приманки зависит от типа яда, но цель у нее всегда одна — привлечь животное запахом и вкусом. Обычно это безобидная внешне еда, в которую подмешан яд, — например, кусочки мяса», — рассказал эксперт.

Он предупредил, что единственный способ защитить питомца — бдительность. Просто обучить запрещающим командам недостаточно.

В городе необходим поводок и полный запрет на самовыгул. Если догхантеры уже «отмечались» в районе, лучше надевать намордник, посоветовал Голубев.

Кинолог, эксперт бренда Triol Юлия Солтан до этого объяснила, как правильно подготовить собаку к дачному сезону.

По словам специалиста, в первую очередь перед периодом поездок на природу нужно убедиться, что у собаки есть все необходимые прививки, и провести обработку от паразитов, в том числе и от клещей. При этом все процедуры следует согласовывать с ветеринарным врачом.

Ранее собаководов предупредили о главной опасности для здоровья питомцев весной.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!