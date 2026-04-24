Кинолог объяснил, в каких местах догхантеры чаще всего размещают яд

Кинолог Голубев: догхантеры чаще всего размещают яд в густонаселенных местах

Чаще всего догхантеры действуют в густонаселенных районах городов, в местах скопления бездомных собак. Об этом в интервью RT сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. При этом, по его словам, приманка может оказаться и на частной территории.

«Внешний вид приманки зависит от типа яда, но цель у нее всегда одна — привлечь животное запахом и вкусом. Обычно это безобидная внешне еда, в которую подмешан яд, — например, кусочки мяса», — рассказал эксперт.

Он предупредил, что единственный способ защитить питомца — бдительность. Просто обучить запрещающим командам недостаточно.

В городе необходим поводок и полный запрет на самовыгул. Если догхантеры уже «отмечались» в районе, лучше надевать намордник, посоветовал Голубев.

По словам специалиста, в первую очередь перед периодом поездок на природу нужно убедиться, что у собаки есть все необходимые прививки, и провести обработку от паразитов, в том числе и от клещей. При этом все процедуры следует согласовывать с ветеринарным врачом.

