В Москве пройдет выставка о строителях метро

На выставке «АРХ Москва» откроют стенд к 95-летнему юбилею метростроения
На выставке «АРХ Москва», которая пройдет 27–30 мая в Гостином дворе, представят первый мультимедийный стенд, посвященный 95-летнему юбилею метростроения в России. Об этом сообщила пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Основой инсталляции станут аутентичные вагонетки со стройки столичного метро, а на мультимедийных экранах будут транслировать кадры о различных периодах отечественного метростроения.

«Сменяя друг друга, сцены расскажут о разных временных пластах, объединенных в общую линию: историческая хроника перетекает в современные проекты, а архитектурные чертежи воплощаются в реальные вестибюли станций», – рассказали в пресс-службе.

Также там отметили, что для создания атмосферы в зале будет воссоздан фирменный запах метро – аромат креозота.

Отечественное метростроение началось в декабре 1931 года со строительства первой станции в районе Сокольники. Сейчас в московское метро насчитывает 275 станций. За последние 15 лет было построено и реконструировано более 260 километров линий, 127 станций и 14 электродепо.

