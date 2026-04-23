В Пермском крае ученик выплатит компенсацию учительнице за оскорбление

Пермская учительница выиграла суд против ученика, который ее оскорбил. Об этом сообщает Березниковский городской суд региона.

По данным суда, девятиклассник опоздал на урок химии. Педагог попросила его выйти из класса и зайти, спросив разрешения. Недовольный ситуацией школьник показал педагогу неприличный жест рукой и ушел.

Позже он вернулся, но учительница отказалась его впускать. В результате школьник стал нецензурно выражаться и оскорбил педагога.

«Оскорбленная женщина обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства, взыскании компенсации морального вреда», – сообщается в публикации.

Суд встал на сторону женщины и обязал молодого человека выплатить истице десять тысяч рублей. В случае, если у него не получится выплатить эту сумму, ее будут взыскивать с родителей. Решение в силу еще не вступило.

