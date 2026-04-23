Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Пермском крае ученик выплатит компенсацию учительнице за оскорбление

Shutterstock/FOTODOM

Пермская учительница выиграла суд против ученика, который ее оскорбил. Об этом сообщает Березниковский городской суд региона.

По данным суда, девятиклассник опоздал на урок химии. Педагог попросила его выйти из класса и зайти, спросив разрешения. Недовольный ситуацией школьник показал педагогу неприличный жест рукой и ушел.

Позже он вернулся, но учительница отказалась его впускать. В результате школьник стал нецензурно выражаться и оскорбил педагога.

«Оскорбленная женщина обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства, взыскании компенсации морального вреда», – сообщается в публикации.

Суд встал на сторону женщины и обязал молодого человека выплатить истице десять тысяч рублей. В случае, если у него не получится выплатить эту сумму, ее будут взыскивать с родителей. Решение в силу еще не вступило.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!