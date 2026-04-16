Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Национальном центре «Россия» обсудят роль гуманитарного сотрудничества в Евразии

Более 600 экспертов примут участие в деловом форуме к двухлетию АНО «Евразия»
Национальный центр «Россия»

Свыше 600 экспертов из России и зарубежных стран примут участие в общественно-деловом форуме «Евразия — территория традиционных ценностей», который пройдет 23 апреля в Национальном центре «Россия». Об этом сообщили организаторы.

Уточняется, что мероприятие приурочено к двухлетию автономной некоммерческой организации «Евразия».

В форуме примут участие представители государственных структур, бизнес-ссобщества, сферы образования, культуры, медиа и общественных объединений.

По данным организаторов, около половины участников прибудут из зарубежных государств, включая Абхазию, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и Узбекистан.

Ключевыми темами форума станут гуманитарное сотрудничество, защита исторической правды и продвижение русского языка как фактора объединения народов Евразии.

Также в рамках программы форума пройдут тематические сессии. Запланировано обсуждение вопросов культурного суверенитета, роли СМИ и общественных организаций в формировании гуманитарного пространства Евразии, а также стратегий сохранения исторической памяти.

Центральным событием форума станет пленарное заседание «Архитектура добрососедства: евразийский путь к многополярному миру».

 
Теперь вы знаете
Заболел — лишился прав. Какие лекарства нельзя пить за рулем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!