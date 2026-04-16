В Национальном центре «Россия» обсудят роль гуманитарного сотрудничества в Евразии

Более 600 экспертов примут участие в деловом форуме к двухлетию АНО «Евразия»

Свыше 600 экспертов из России и зарубежных стран примут участие в общественно-деловом форуме «Евразия — территория традиционных ценностей», который пройдет 23 апреля в Национальном центре «Россия». Об этом сообщили организаторы.

Уточняется, что мероприятие приурочено к двухлетию автономной некоммерческой организации «Евразия».

В форуме примут участие представители государственных структур, бизнес-ссобщества, сферы образования, культуры, медиа и общественных объединений.

По данным организаторов, около половины участников прибудут из зарубежных государств, включая Абхазию, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и Узбекистан.

Ключевыми темами форума станут гуманитарное сотрудничество, защита исторической правды и продвижение русского языка как фактора объединения народов Евразии.

Также в рамках программы форума пройдут тематические сессии. Запланировано обсуждение вопросов культурного суверенитета, роли СМИ и общественных организаций в формировании гуманитарного пространства Евразии, а также стратегий сохранения исторической памяти.

Центральным событием форума станет пленарное заседание «Архитектура добрососедства: евразийский путь к многополярному миру».