Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Россияне рассказали о покупках по совету инфлюенсеров

Rambler&Co: каждый третий россиянин покупал товары по рекомендациям блогеров
Artie Medvedev/Shutterstock/FOTODOM

Каждый третий россиянин хотя бы раз приобретал товары по рекомендациям блогеров. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co, Megamarket и платформы Perfluence.

Согласно данным Rambler&Co, 31% участников опроса признались, что совершали покупки под влиянием инфлюенсеров. При этом 14% делали это неоднократно, а 17% — один-два раза.

Более половины респондентов (53%) отметили, что рекомендации блогеров не являются для них решающим фактором при выборе товаров, однако служат дополнительным источником информации.

Также исследование показало, что наибольшее влияние на потребительское поведение оказывает содержательный контент. 40% россиян предпочитают подробные обзоры, 24% обращают внимание на личный опыт блогера, а 11% — на сравнительные обзоры.

При этом короткие рекламные видео и распаковки почти не влияют на решение о покупке.

Кроме того, по данным Perfluence, среди подписчиков наибольший интерес вызывают продукты питания и напитки (61,9%), косметика и парфюмерия (57,4%), а также одежда, обувь и аксессуары (49,2%).

Основным стимулом к покупке остаются промокоды и скидки — этот фактор отметили 79,5% блогеров.

Доверие к блогерам, по мнению 50,4% участников исследования, во многом строится на честности и готовности упоминать не только достоинства, но и недостатки товара.

Около половины россиян (52%) предпочитают перед покупкой проверить товар, который посоветовал блогер, лично, тогда как 48% готовы полностью полагаться на рекомендации.

Опрос Rambler&Co проводился с 2 по 9 апреля 2026 года, в нем приняли участие более 3 тыс. интернет-пользователя. Дополнительно в исследовании Perfluence участвовали 260 блогеров.

 
Теперь вы знаете
Решили купить eSIM для путешествий? Как ее настроить и как это поможет вам сэкономить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
