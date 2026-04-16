Россияне рассказали о покупках по совету инфлюенсеров

Rambler&Co: каждый третий россиянин покупал товары по рекомендациям блогеров

Каждый третий россиянин хотя бы раз приобретал товары по рекомендациям блогеров. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co, Megamarket и платформы Perfluence.

Согласно данным Rambler&Co, 31% участников опроса признались, что совершали покупки под влиянием инфлюенсеров. При этом 14% делали это неоднократно, а 17% — один-два раза.

Более половины респондентов (53%) отметили, что рекомендации блогеров не являются для них решающим фактором при выборе товаров, однако служат дополнительным источником информации.

Также исследование показало, что наибольшее влияние на потребительское поведение оказывает содержательный контент. 40% россиян предпочитают подробные обзоры, 24% обращают внимание на личный опыт блогера, а 11% — на сравнительные обзоры.

При этом короткие рекламные видео и распаковки почти не влияют на решение о покупке.

Кроме того, по данным Perfluence, среди подписчиков наибольший интерес вызывают продукты питания и напитки (61,9%), косметика и парфюмерия (57,4%), а также одежда, обувь и аксессуары (49,2%).

Основным стимулом к покупке остаются промокоды и скидки — этот фактор отметили 79,5% блогеров.

Доверие к блогерам, по мнению 50,4% участников исследования, во многом строится на честности и готовности упоминать не только достоинства, но и недостатки товара.

Около половины россиян (52%) предпочитают перед покупкой проверить товар, который посоветовал блогер, лично, тогда как 48% готовы полностью полагаться на рекомендации.

Опрос Rambler&Co проводился с 2 по 9 апреля 2026 года, в нем приняли участие более 3 тыс. интернет-пользователя. Дополнительно в исследовании Perfluence участвовали 260 блогеров.