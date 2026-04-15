В Воронежской области газифицировали храм и дом семьи участника СВО

В Воронежской области специалисты подключили к газовым сетям храм и домовладение семьи участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаза».

Мероприятия провели в рамках рабочей поездки гендиректора «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова. Их участниками стали зампред правительства региона Дмитрий Маслов, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Сидякин, зампред фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко, замгендиректора «Газпром межрегионгаза» Андрей Ломакин и гендиректор «Газпром межрегионгаз Воронеж» Константин Зубарев.

Для газификации храма в честь Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи в Воронеже построили газопровод до котельной, смонтировали оборудование и провели пусконаладочные работы. Паньше храм отапливали углем и дровами. Отмечается, что с переходом на газ затраты на отопление сократятся.

Кроме того, в селе Новая Усмань в рамках догазификации к сетевому топливу подключили дом. В семье двое детей, супруг находится в зоне проведения СВО. Специалисты «Газпром газораспределение Воронеж» проложили сети до границ и внутри участка, установили котел, плиту и счетчик. Для компенсации затрат семья воспользовалась мерами региональной соцподдержки.

«По поручению президента РФ мы обеспечиваем приоритетную догазификацию домов льготных категорий граждан, в первую очередь ветеранов и участников СВО. Еще одно большое направление — газификация религиозных учреждений. Данная работа будет продолжена и в Воронежской области, и в других регионах страны», — отметил Густов.