В регионах России усилят меры по закреплению медицинских кадров

Свыше 80 тыс. врачей и фельдшеров при поддержке партии «Единая Россия» переехали работать в сельские населенные пункты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

Уточняется, что инициативы запущены партией, их реализация включена в положения народной программы «Единой России». Программы, как подчеркивается, являются одним из основных инструментов решения проблемы кадрового дефицита в сельской медицине.

С 2012 года участники программ получили уже около 80 млрд руб. подъемных выплат, рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев («Единая Россия»). До 2030 года на эти цели планируется направить еще порядка 30 млрд руб.

«В 2025 году удалось организовать массовое привлечение медицинских кадров в ряде регионов. В Бурятии по программам трудоустроились 81 врач и 28 фельдшеров, в Ленинградской области — 403 специалиста, в Крыму — 70 врачей и 20 работников среднего звена. В Ивановской области число выпускников медуниверситета, оставшихся работать в регионе, выросло с 40 до 200 человек», — отметил Румянцев.

Размер выплат зависит от категории населенного пункта. Для сел и малых городов установлены базовые меры поддержки: миллион рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров и медсестер.

Для специалистов, направляемых на Дальний Восток, Крайний Север, Арктику и в новые регионы, выплаты составляют 2 млн и 1 млн рублей соответственно. В труднодоступных местностях — 1,5 млн и 750 тыс. рублей, а в отдельных субъектах, например, в Забайкалье, сумма поддержки достигает 3 млн рублей при условии пятилетней работы.

По словам парламентария, в 2026 году «Единая Россия» и федеральные власти делают акцент на закреплении кадров в системе здравоохранения. С 1 марта вступил в силу закон о целевом обучении, который обязывает студентов-бюджетников отрабатывать до трех лет в государственных медучреждениях.

Дополнительно регионы обеспечивают медиков служебным жильем, компенсациями аренды и ипотечными программами.

«Эти меры доказали свою эффективность и войдут в новую народную программу партии до 2030 года», — заключил Румянцев.