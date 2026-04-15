Россияне рассказали, планируют ли худеть к лету

Опрос: своей физической формой довольным 12% опрошенных россиян
Опрос соцсеть «Одноклассники» и проектов Здоровье Mail и Новости Mail выявил, довольны ли россияне своей физической формой, планируют ли худеть «к лету» и какие способы будут использовать для достижения результата. Результаты опроса есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По данным исследования, своей физической формой довольны 12% респондентов. Большинство (63%) считают, что им есть над чем работать, а 25% недовольны фигурой. При этом почти треть участников отмечают у себя значительный лишний вес (более 10 кг), еще около трети — избыточный вес (5–10 кг).

В целом 60% опрошенных хотели бы похудеть вне зависимости от времени года. Еще 24% считают, что сбросить вес можно, но это не обязательно, а 15% устраивает текущая форма.

Опрос также показал, что регулярно спортом занимаются 29% респондентов, 36% ограничиваются эпизодическими прогулками и легкими нагрузками,15% тренируются редко, а 20% не занимаются спортом вовсе.

Среди наиболее популярных видов активности — прогулки и скандинавская ходьба (50%), домашние тренировки по видео или приложениям (32%), занятия в зале или фитнес-клубе (21%).

51% участников опроса стараются питаться правильно, но иногда позволяют себе «вредности». 22% опрошенных сообщили о проблемах с режимом питания и переедании, 19% не следят за рационом и не ограничивают себя, а 7% придерживаются принципов здорового питания.

Среди факторов, которые мешают похудению, респонденты чаще всего называли отсутствие силы воли (24%), сложность соблюдения диеты (14%), проблемы со здоровьем (11%) и нехватку времени (10%). При этом 26% заявили, что не видят препятствий на пути к желаемой форме.

В опросе приняли участие свыше 5 тыс. человек из более чем 50 регионов России.

 
