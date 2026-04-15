В Риме прошла конференция ко Дню памяти жертв геноцида советского народа

Посол РФ в Италии Парамонов напомнил о гибели 27 млн граждан от рук нацистов

Тема памяти о жертвах геноцида советского народа носит не только исторический, но и нравственный и правовой характер. Об этом заявил на конференции «День памяти жертв геноцида советского народа: от плана голода к Генеральному плану «ОСТ»», прошедшей В Русском доме в Риме посол России в Италии Алексей Парамонов.

Мероприятие было приурочено к новой памятной дате, утвержденной в России с 2026 года — Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

В конференции приняли участие дипломаты, историки, журналисты, а также представители академической и культурной общественности России и Италии.

Парамонов особо подчеркнул, что планомерное уничтожение населения СССР привело к гибели 27 миллионов советских граждан, включая мирных жителей, и сопровождалось разрушением культурного наследия, храмов, библиотек и музеев.

«Создавались специальные подразделения, занимавшиеся поиском и вывозом культурных ценностей. Цель была предельно ясна: лишить народы их прошлого, превратить их в лишенную памяти и воли массу. Это была осознанная стратегия — настоящий геноцид», — отметил Парамонов.

Итальянский историк и журналист Андреа Лучиди в своем выступлении рассказал о коллаборационистах на территории Украины и Белоруссии. По его словам, система геноцида советского народа реализовывалась в том числе при содействии местных формирований, сотрудничавших с немецкими оккупантами.

Также участники конференции обсудили мифы и факты, связанные с геноцидом, и гуманитарные и нравственные аспекты этой темы.

По словам директора Русского дома Дарии Пушковой, сохранение исторической памяти и донесение правды о событиях Великой Отечественной войны до международной аудитории остаются важнейшими направлениями работы учреждения.

Завершилось мероприятие открытием выставки о трагедии блокадного Ленинграда, жертвами которой стали более миллиона человек.