Космический диктант на ВДНХ собрал полмиллиона участников

Более 500 тыс. человек приняли участие во Всероссийском космическом диктанте

Свыше 500 тыс. человек стали участниками Всероссийского космического диктанта, центральной площадкой которого стал Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Диктант прошел 12 апреля, в День космонавтики, в смешанном формате: офлайн на центральной площадке и онлайн для участников из всех регионов страны.

Автором и ведущим мероприятия стал летчик-космонавт и Герой России Федор Юрчихин.

«Из года в год наше мероприятие привлекает тысячи участников — места на центральную площадку разлетаются за полчаса. Надеюсь, что проект поможет молодежи понять, что космическая отрасль — интересное и перспективное направление для профессионального развития», — отметил Юрчихин.

Вопросы диктанта зачитывали космонавты, ученые, общественные и государственные деятели, народные артисты России, а также члены экипажа Международной космической станции. В частности, заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский зачитал вопрос о Константине Циолковском.

В мероприятии также приняли участие народные артисты России Владимир Машков и Ильдар Абдразаков.

По телемосту к ВДНХ подключились образовательные учреждения и детские центры из разных регионов России, в том числе гимназия им. Юрия Гагарина из Калининградской области, международный детский центр «Артек» и лицей «Международная космическая школа им. Владимира Челомея» из Байконура.

Сообщается, что диктант прошли до конца, ответив на все 30 вопросов о космосе, астрономии и легендах отечественной космонавтики около 30 тыс. человек.

Победители получат наручные часы российской марки «Штурманские», главный приз — копия часов Юрия Гагарина, которые были на руке первого человека в космосе во время полета в 1961 году.

Имена победителей будут объявлены на следующей неделе. Награды им вручит летчик-космонавт Федор Юрчихин.