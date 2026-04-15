Космический диктант на ВДНХ собрал полмиллиона участников

Более 500 тыс. человек приняли участие во Всероссийском космическом диктанте
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Свыше 500 тыс. человек стали участниками Всероссийского космического диктанта, центральной площадкой которого стал Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Диктант прошел 12 апреля, в День космонавтики, в смешанном формате: офлайн на центральной площадке и онлайн для участников из всех регионов страны.

Автором и ведущим мероприятия стал летчик-космонавт и Герой России Федор Юрчихин.

«Из года в год наше мероприятие привлекает тысячи участников — места на центральную площадку разлетаются за полчаса. Надеюсь, что проект поможет молодежи понять, что космическая отрасль — интересное и перспективное направление для профессионального развития», — отметил Юрчихин.

Вопросы диктанта зачитывали космонавты, ученые, общественные и государственные деятели, народные артисты России, а также члены экипажа Международной космической станции. В частности, заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский зачитал вопрос о Константине Циолковском.

В мероприятии также приняли участие народные артисты России Владимир Машков и Ильдар Абдразаков.

По телемосту к ВДНХ подключились образовательные учреждения и детские центры из разных регионов России, в том числе гимназия им. Юрия Гагарина из Калининградской области, международный детский центр «Артек» и лицей «Международная космическая школа им. Владимира Челомея» из Байконура.

Сообщается, что диктант прошли до конца, ответив на все 30 вопросов о космосе, астрономии и легендах отечественной космонавтики около 30 тыс. человек.

Победители получат наручные часы российской марки «Штурманские», главный приз — копия часов Юрия Гагарина, которые были на руке первого человека в космосе во время полета в 1961 году.

Имена победителей будут объявлены на следующей неделе. Награды им вручит летчик-космонавт Федор Юрчихин.

 
