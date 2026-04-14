Эксперты из 60 стран создали независимую международную ассоциацию наблюдения за выборами

Конференция в НЦ «Россия» дала старт новой международной структуре
Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Эксперты из 60 стран на Международной научно-практической конференции по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов создали первую независимую международную ассоциацию наблюдения за выборами. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Открытие конференции состоялось 14 апреля в Национальном центре «Россия». Мероприятие организовано Центром международного взаимодействия и сотрудничества при поддержке Фонда президентских грантов и Общественного совета при Россотрудничестве.

Мероприятие объединило более 150 экспертов, включая представителей избирательных органов, НКО, парламентариев и правозащитников.

«Мы приветствуем идею о создании ассоциации по мониторингу электоральных процессов, которая способна стать одним из альтернативных институтов оценки выборов в многополярном мире. Такая структура должна обеспечивать независимое и деполитизированное наблюдение в противовес западным подходам», — отметил в видеообращении к участникам министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его мнению, подобные инициативы становятся «иммунной реакцией» мирового большинства на многолетнее навязывание безальтернативных стандартов развития стран вне контекста их национальных особенностей.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила важность будущей ассоциации и пригласила экспертов ассоциации на наблюдение за выборами в Госдуму.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что новые формы голосования и наблюдения, а также институты и субъекты наблюдения расширились.

Руководитель АНО ЦМВС Арег Агасарян подчеркнул, что пришло время выработать альтернативные западным стандарты наблюдения, которые будут основываться на уважении электорального суверенитета государств, равноправии всех участников наблюдательного процесса и профессионализме.

Новая ассоциация будет оценивать легитимность выборов через международные миссии, продвигая принципы невмешательства. Ее членами станут эксперты с опытом наблюдения в разных странах.

 
