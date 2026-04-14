Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Председатель избиркома Мадагаскара оценил значимость российской конференции о выборах

Ракотонариву: опыта ЕС и США недостаточно для развития демократии Мадагаскара
Shutterstock/FOTODOM

Международные форматы наблюдения за электоральными процессами и обмен опытом между государствами играет ключевую роль в повышении доверия к выборам. Таким мнением поделился глава независимой национальной избирательной комиссии республики Мадагаскар Мананцоа Тьерри Ракотонариву на международной научно‑практической конференции по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов, проходящей в Москве, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Ракотонариву, участие в конференции значимо для повышения доверия к электоральным процедурам.

Он добавил, что прибыл на конференцию с намерением усовершенствовать систему наблюдения за выборами Мадагаскара на интернациональном уровне, а также расширить международное сотрудничество в этой сфере.

Ракотонариву также отметил, что Мадагаскар на протяжении 65 лет взаимодействует с государствами Евросоюза, Запада и США в том числе в электоральной сфере, однако сегодня, по его мнению, этого недостаточно для дальнейшего развития демократических институтов.

«Для укрепления нашей демократии мы приняли решение обратиться к новому опыту и приняли приглашение Центризбиркома России», — сказал глава избиркома Мадагаскара.

Международная научно‑практическая конференция по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов, организованная АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» при поддержке Фонда президентских грантов и Общественного совета при Россотрудничестве в Москве объединила более 150 экспертов из десятков стран.

Одной из центральных тем мероприятия стало создание первой независимой международной ассоциации наблюдения за выборами, которая будет заниматься оценкой открытости и легитимности электоральных процессов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
