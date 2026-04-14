Председатель избиркома Мадагаскара оценил значимость российской конференции о выборах

Международные форматы наблюдения за электоральными процессами и обмен опытом между государствами играет ключевую роль в повышении доверия к выборам. Таким мнением поделился глава независимой национальной избирательной комиссии республики Мадагаскар Мананцоа Тьерри Ракотонариву на международной научно‑практической конференции по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов, проходящей в Москве, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Ракотонариву, участие в конференции значимо для повышения доверия к электоральным процедурам.

Он добавил, что прибыл на конференцию с намерением усовершенствовать систему наблюдения за выборами Мадагаскара на интернациональном уровне, а также расширить международное сотрудничество в этой сфере.

Ракотонариву также отметил, что Мадагаскар на протяжении 65 лет взаимодействует с государствами Евросоюза, Запада и США в том числе в электоральной сфере, однако сегодня, по его мнению, этого недостаточно для дальнейшего развития демократических институтов.

«Для укрепления нашей демократии мы приняли решение обратиться к новому опыту и приняли приглашение Центризбиркома России», — сказал глава избиркома Мадагаскара.

Международная научно‑практическая конференция по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов, организованная АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» при поддержке Фонда президентских грантов и Общественного совета при Россотрудничестве в Москве объединила более 150 экспертов из десятков стран.

Одной из центральных тем мероприятия стало создание первой независимой международной ассоциации наблюдения за выборами, которая будет заниматься оценкой открытости и легитимности электоральных процессов.