В «Мосфото» опубликовали эксклюзивные кадры с космонавтом Федором Юрчихиным

Герой России летчик-космонавт Федор Юрчихин в рамках Недели космоса, приуроченной к 65-летию полета Юрия Гагарина, посетил выставочные комплексы на ВДНХ с сыном Николаем. Эксклюзивные кадры опубликованы в городском медиабанке «Мосфото», сообщается на сайте мэра Москвы.

Маршрут включал центр «Космонавтика и авиация», Музей гаража особого назначения ФСО России, Музей космонавтики и Мемориальный дом-музей академика С.П. Королева. Юрчихин показал сыну технологический путь космических кораблей, скафандр Гагарина и устройство космодромов.

Отмечается, что сын летчика-космонавта побывал в салоне автомобиля ЗИЛ-111 — на таком же первый космонавт планеты по возвращении в Москву ехал из Внукова до Красной площади. В Доме-музее Сергея Королева отец с сыном увидели кабинет легендарного конструктора и его библиотеку.

Прогулка завершилась у векового дуба, на котором висит подкова, найденная Сергеем Королевым. Отмечается, что космонавты считают ее талисманом и перед полетом приезжают прикоснуться к ней на удачу.