Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В «Мосфото» опубликовали эксклюзивные кадры с космонавтом Федором Юрчихиным

«Мосфото»

Герой России летчик-космонавт Федор Юрчихин в рамках Недели космоса, приуроченной к 65-летию полета Юрия Гагарина, посетил выставочные комплексы на ВДНХ с сыном Николаем. Эксклюзивные кадры опубликованы в городском медиабанке «Мосфото», сообщается на сайте мэра Москвы.

Маршрут включал центр «Космонавтика и авиация», Музей гаража особого назначения ФСО России, Музей космонавтики и Мемориальный дом-музей академика С.П. Королева. Юрчихин показал сыну технологический путь космических кораблей, скафандр Гагарина и устройство космодромов.

Отмечается, что сын летчика-космонавта побывал в салоне автомобиля ЗИЛ-111 — на таком же первый космонавт планеты по возвращении в Москву ехал из Внукова до Красной площади. В Доме-музее Сергея Королева отец с сыном увидели кабинет легендарного конструктора и его библиотеку.

Прогулка завершилась у векового дуба, на котором висит подкова, найденная Сергеем Королевым. Отмечается, что космонавты считают ее талисманом и перед полетом приезжают прикоснуться к ней на удачу.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!