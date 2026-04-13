В Московском планетарии в День космонавтики презентовали фильм «Шаг в бесконечность»

Сбер и «Роскосмос» создали иммерсивный фильм о первом полете человека в космос
В Московском планетарии 12 апреля, в 65-ю годовщину первого полета человека в космос, состоялся эксклюзивный премьерный показ фильма «Шаг в бесконечность». Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

Ленту, посвященную историческому полету Юрия Гагарина, первыми увидели премиальные клиенты Сбера. Они стали гостями семейного праздника космического масштаба, организованного Sber Private Banking в Московском планетарии к исторической дате.

Благодаря особой сферической развертке изображение проецировалось на самый большой купольный экран в России и Европе диаметром 25 метров. Таким образом для зрителей был создан полный эффект присутствия — от старта ракеты «Восток-1» до возвращения первого космонавта на Землю.

Над фильмом работала команда собственного продакшен-комплекса Сбера — SberStudios — совместно с госкорпорацией «Роскосмос». Показ приурочен к первой общероссийской Неделе космоса, объединившей по всей стране более тысячи мероприятий научного, образовательного и культурного характера.

В ближайшее время картину начнут демонстрировать в более чем 50 планетариях России, а также в белорусского Витебска и казахстанского Актобе. Ленту передадут учреждениям безвозмездно, и она войдет в их образовательные программы.

Кроме кинопремьеры, Sber Private Banking устроил семейный праздник, гости которого знакомились с устройством Солнечной системы и астрономическими приборами, а для детей работали творческие мастерские. Также зрителям показали научно-популярный фильм о звездах нашей Вселенной.

Специальными гостями праздника стали Герой России космонавт Олег Кононенко, командир отряда космонавтов, начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, и вице-президент Сбербанка, директор управления исследований и инноваций Альберт Ефимов. Они рассказали о перспективах внедрения искусственного интеллекта в космической отрасли и как экипаж МКС упрощает свою работу, используя ИИ-помощника GigaChat для обработки данных и подготовки отчетов.

 
