«Пикник Афиши» открыл фестивальный сезон вечеринкой в Москве

«Пикник Афиши» и комьюнити «Лауд Бойз» в московском креативном пространстве Yauza Place провели совместную вечеринку в ночь с 10 на 11 апреля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что вечеринка фактически открыла фестивальный сезон. Событие прошло в городских декорациях, а не в парке.

Как уточнили в компании, после старта регистрации все 2 тыс. мест разобрали за несколько часов. При этом были открыты дополнительные места, которые также полностью раскупили. В итоге Yauza Place перешел в режим свободного входа и выхода. Поток гостей не прекращался до самого утра.

Ночью гости танцевали, покупали «золотые» билеты на «Пикник Афиши» с автографами артистов, а также участвовали в розыгрыше VIP-апгрейда с экскурсией по закулисью фестиваля.

Лайнап открыла музыкальный продюсер «Пикника Афиши» Марина Земка. Затем ее сменили Лека Иорданян и Никита Заболоцкий с совместным сетом. Они представили танцевальную электронику. Далее на импровизированную сцену встали участники хип-хоп объединения «Ozерники».

Затем выступили хозяева вечеринки «Лауд» с миксом лучших треков. За ними последовал сет «КУОКа», а после него выступил Slava Marlow с эксклюзивным клубным сетом. Предрассветный блок доверили проекту «Астма Пацаны». Музыка двигалась от хип-хопа и рейва до экспериментальной электроники и поп-хитов.

В 2026 году фестиваль «Пикник Афиши» пройдет в двух городах. Так, 20 июня мероприятие состоится в Москве в музее-заповеднике «Коломенское», а 8 августа фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге на Елагином острове.