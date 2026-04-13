Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

«Пикник Афиши» открыл фестивальный сезон вечеринкой в Москве

«Пикник Афиши» и комьюнити «Лауд Бойз» в московском креативном пространстве Yauza Place провели совместную вечеринку в ночь с 10 на 11 апреля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что вечеринка фактически открыла фестивальный сезон. Событие прошло в городских декорациях, а не в парке.

Как уточнили в компании, после старта регистрации все 2 тыс. мест разобрали за несколько часов. При этом были открыты дополнительные места, которые также полностью раскупили. В итоге Yauza Place перешел в режим свободного входа и выхода. Поток гостей не прекращался до самого утра.

Ночью гости танцевали, покупали «золотые» билеты на «Пикник Афиши» с автографами артистов, а также участвовали в розыгрыше VIP-апгрейда с экскурсией по закулисью фестиваля.

Лайнап открыла музыкальный продюсер «Пикника Афиши» Марина Земка. Затем ее сменили Лека Иорданян и Никита Заболоцкий с совместным сетом. Они представили танцевальную электронику. Далее на импровизированную сцену встали участники хип-хоп объединения «Ozерники».

Затем выступили хозяева вечеринки «Лауд» с миксом лучших треков. За ними последовал сет «КУОКа», а после него выступил Slava Marlow с эксклюзивным клубным сетом. Предрассветный блок доверили проекту «Астма Пацаны». Музыка двигалась от хип-хопа и рейва до экспериментальной электроники и поп-хитов.

В 2026 году фестиваль «Пикник Афиши» пройдет в двух городах. Так, 20 июня мероприятие состоится в Москве в музее-заповеднике «Коломенское», а 8 августа фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге на Елагином острове.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
