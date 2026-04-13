Стартовал прием заявок на шестой сезон «Знание.Премии»

Российское общество «Знание» запустило шестой сезон «Знание.Премии», реализующуюся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Заявки будут приниматься на официальном сайте до сентября 2026 года. Участники могут зарегистрировать себя, проекты, компании и других людей, внесших вклад в просвещение в 2025–2026 годах.

Участники смогут подать заявки в 16 номинациях, включая две новые. Номинацию «За вклад в сохранение единства народов России» приурочили к Году единства народов России. К участию приглашают просветителей и проекты, укрепляющие межнациональное единство через традиционные ценности.

Также для признания лекторских заслуг учредили номинацию имени С.И. Вавилова, который был первым председателем правления всесоюзного общества «Знание». Претенденты должны демонстрировать высокий уровень лекторского мастерства. При оценке будут учитывать многолетний труд и интенсивность распространения достоверных знаний.

Как подчеркнул заместитель гендиректора «Знания» Кирилл Хвиль, уже пять лет «Знание.Премия» выделяет лучших просветителей страны и демонстрирует, как высоко их труд ценится обществом и государством.

«В юбилейном сезоне награду получили рекордные 210 человек, церемонии впервые прошли во всех регионах России. Мы показали россиянам, что в ряды просветителей сегодня входят не только педагоги, но и герои СВО, олимпийские чемпионы, космонавты, главы регионов. Мы гордимся нашими номинантами и готовы отметить достойных просветителей в новом сезоне», — добавил он.

Экспертный совет выбирает лучшего просветителя и проект в каждом субъекте РФ. Совет формирует федеральный шорт-лист в 16 номинациях. С 2025 года на номинирование претендуют соотечественники за рубежом.

Граждане других стран смогут поучаствовать в номинации «Иностранный просветитель года». Она признает тех, кто борется с фальсификацией и объективно освещает исторические факты о России.