«Столото» перечислит миллионы рублей на благотворительность по итогам пасхального тиража

Службе помощи «Милосердие» по итогам четвертого благотворительного пасхального тиража всероссийской государственной лотереи «Русское лото» будет перечислено 44 603 020 рублей, сообщили в «Столото».

Уточняется, что сумма сформирована за счет отчислений — по 10 рублей с каждого проданного билета 1736-го тиража. Всего за пасхальный тираж было реализовано свыше 4,6 млн билетов.

За четыре года проведения благотворительных пасхальных тиражей службе помощи «Милосердие» перечислено в общей сложности более 198,3 млн рублей.

Средства, собранные по итогам трех предыдущих пасхальных тиражей, позволили реализовать более 200 благотворительных проектов в различных регионах России и оказать адресную помощь тысячам нуждающихся.

В частности, были профинансированы инфраструктурные и образовательные программы, открыты гуманитарные центры, поддержана работа социальных учреждений, а также завершены ранее начатые сборы на церковной благотворительной платформе «Поможем».

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что пасхальный тираж «Русского лото» из года в год находит отклик у большого числа людей и становится возможностью поддержать нуждающихся в праздник Светлой Пасхи. По его словам, инициатива не только помогает собирать средства на благотворительные цели, но и объединяет общество вокруг ценностей добра и милосердия.

В свою очередь, заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерина Тутон подчеркнула, что вклад каждого участника тиража в итоге позволил собрать значительную сумму, способную изменить жизни тысяч людей к лучшему.

Отмечается, что с 2014 года все лотереи в России — государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. Государственный контроль (надзор) за лотереями осуществляет ФНС России.