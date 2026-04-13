Новую лесопожарную и патрульную технику направят в округа Подмосковья до конца июня

Свыше 120 единиц специализированной лесной техники поступит в лесничества Московской области в 2026 году в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Как сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев, часть новой техники уже передана в лесничества региона.

По словам губернатора, сейчас в муниципалитеты направлены 35 современных машин, в том числе автоцистерны для тушения пожаров, лесовозы, тракторы и лесопатрульные автомобили.

«Всего в этом году мы дополнительно закупаем 123 единицы техники», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что более 40% территории Московской области занимают леса, потому особое внимание в регионе уделяется подготовке к пожароопасному периоду, мониторингу лесного фонда и оперативному реагированию на возгорания.

В первую очередь новую технику направят в Балашиху, Воскресенск, Егорьевск, Луховицы, Солнечногорск, Орехово-Зуевский и Павлово-Посадский округа. Оставшиеся 27 единиц, как ожидается, поступят в округа до конца июня.

Вся закупаемая техника произведена в России и Белоруссии, что обеспечит бесперебойное сервисное обслуживание и поставку запасных частей.

Кроме того, в регионе сформирована группировка из более 3,5 тыс. человек и свыше 1,5 тыс. единиц техники для экстренного реагирования в пожароопасный сезон.

Отмечается, что за последние пять лет парк лесной спецтехники в Подмосковье обновился на две трети.