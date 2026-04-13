Россиянам рассказали об опасности мошенников в сфере обхода ограничений

Мошенники всегда зарабатывали на теме обхода ограничений. Об этом заявил член Общественного совета при Минцифры России, директор департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов.

По его словам, менялась только обертка. Так, раньше это были «зеркала» сайтов, а теперь это якобы безопасные VPN и различные «ускорители».

«Пока есть спрос на быстрые решения, где для якобы для восстановления доступа надо всего лишь скачать приложение и нажать одну кнопку, такие схемы никуда не денутся. Поэтому лучше игнорировать подобные предложения по обходу чего-либо, даже самые заманчивые – в большинстве случаев это ловушка для ваших денег», — отметил он.

Маслов подчеркнул, что удивляется тому, как люди с легкостью устанавливают непроверенные программы на личный гаджет, теряют данные и деньги. При этом, по его словам, искренне считают, что мессенджер Max разработан спецслужбами для круглосуточного слежения.

«Если вы начинаете искать способ обойти ограничения, имеет смысл сначала задать себе простой вопрос – а зачем именно это нужно. В большинстве случаев люди рискуют данными и деньгами ради сервисов, у которых уже есть более безопасные аналоги на российских платформах», — сказал эксперт РОЦИТ, специалист по борьбе с экстремизмом и блогер Алексей Трифонов.

По его мнению, то же самое касается и контента. Он подчеркнул, что отечественные площадки не стоят на месте. Например, на них регулярно добавляют новые функции, постоянно появляются новые авторы, а также переходят специалисты, ранее работавшие на YouTube.

«Да, каких-то привычных лично вам «фишек» может не быть, но тут стоит подумать, действительно ли они стоят того, чтобы рисковать своими деньгами? Более того, нужно понимать, что под удар в случае чего попадете не только вы – мошенники обязательно воспользуются вашим списком друзей и контактов», — добавил он.