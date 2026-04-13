Okko выпустит документальный фильм о Паше Технике

Пользователям Okko 17 апреля станет доступен полнометражный документальный фильм «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» выйдет. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Предполагается, что работа раскроет неизвестную сторону жизни музыканта и покажет его истинное лицо — как музыканта, и как человека.

«Для одних он был мемом и маргиналом, а для других ― метаироничным интеллигентом и противоречивым талантом авангардной музыки, чья жизнь трагически оборвалась в тот самый момент, когда, казалось, он навсегда сумел победить пагубную привычку», — говорится в сообщении.

Фильм расскажет о жизни Техника с начала 2000-х по 2025 год. При этом повествование построено в трех актах. Отмечается, что авторы продемонстрировали, как андеграундный рэпер превратился в человека-мема. В основу легли уникальные кадры из личных архивов, эксклюзивные интервью и анимационные зарисовки.

«Рок-звезда без тормозов и весельчак, окруженный толпой фанатов с одной стороны, и глубоко несчастный человек с другой. До сих пор его истинная личность остается загадкой, причем не только для поклонников, но и для самых близких. В ходе полуторачасового документального повествования авторы фильма попытаются ответить на вопрос ― кто же такой на самом деле Паша Техник», — говорится в сообщении.

Авторы ответили на вопросы о начале карьеры Техника, создании группы Kunteynir, происхождении маски обезьяны и провокациях на концертах. Работа также расскажет о влиянии артиста на русскоязычную музыку, участии в Versus Battle и обстоятельствах трагедии в Таиланде.

Генпродюсерами и авторами идеи стали Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров. Режиссером-постановщиком и креативным продюсером выступил Владислав Кузнецов. Фильм создали студии Matterica production и Magnum.999 для Okko.