«Роснефть» поддержала Кубок мира по самбо

В Кубке мира по самбо в Армении приняли участие спортсмены из 21 страны

В Ереване при поддержке «Роснефти» прошел Кубок мира по самбо. В соревнованиях приняли участие 289 спортсменов из 21 государства, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что на турнире было разыграно 33 комплекта медалей в спортивном и боевом самбо среди мужчин и женщин.

Также впервые на Кубке мира были проведены официальные международные соревнования по самбо среди незрячих женщин.

По итогам соревнований медальный зачет выиграли российские самбисты, завоевавшие 51 медаль — 24 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых. Они выступали на турнире под национальным флагом и гимном.

Результаты соревнований будут учитываться при жеребьевке на Чемпионате мира по самбо.

В «Роснефти» отметили, что компания уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта, в том числе строит многофункциональные спорткомплексы и площадки, ледовые арены и проводит массовые спортивные мероприятия по разным дисциплинам для детей и взрослых.