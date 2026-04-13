В Тюменской области прошел праздник весны народов ханты и манси

«РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») в Тюменской области поддержало проведение одного из самых почитаемых древних праздников народов ханты и манси — «Вороньего дня». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что праздничные мероприятия прошли в Этнографическом центре «Увас Мир хот» (Дом Северных людей) и собрали гостей из разных районов Тюменской области, а также Югры и Ямала.

В рамках торжества состоялись театрализованное представление, выступления фольклорных коллективов с народными песнями и танцами, а также состязания по северному многоборью: метанию тынзяна на хорей, прыжкам через нарты, перетягивании палки и стрельбе из лука и дегустация блюд национальной кухни.

Для детей были организованы подвижные игры и конкурсы, основанные на национальных традициях.

Кроме того, гости мероприятия смогли познакомиться с традиционным укладом жизни коренных народов на экскурсии по этнографическому центру, построенному и развивающемуся при поддержке «РН-Уватнефтегаза».

В «Роснефти» отметили, что сохранение национальной культуры коренных народов Севера и их традиционного уклада жизни является одним из значимых направлений социальной политики компании.