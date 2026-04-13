Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

В Тюменской области прошел праздник весны народов ханты и манси

Предприятие «Роснефти» поддержало «Вороний день» в Тюменской области
Пресс-служба «Роснефти»

«РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») в Тюменской области поддержало проведение одного из самых почитаемых древних праздников народов ханты и манси — «Вороньего дня». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что праздничные мероприятия прошли в Этнографическом центре «Увас Мир хот» (Дом Северных людей) и собрали гостей из разных районов Тюменской области, а также Югры и Ямала.

В рамках торжества состоялись театрализованное представление, выступления фольклорных коллективов с народными песнями и танцами, а также состязания по северному многоборью: метанию тынзяна на хорей, прыжкам через нарты, перетягивании палки и стрельбе из лука и дегустация блюд национальной кухни.

Для детей были организованы подвижные игры и конкурсы, основанные на национальных традициях.

Кроме того, гости мероприятия смогли познакомиться с традиционным укладом жизни коренных народов на экскурсии по этнографическому центру, построенному и развивающемуся при поддержке «РН-Уватнефтегаза».

В «Роснефти» отметили, что сохранение национальной культуры коренных народов Севера и их традиционного уклада жизни является одним из значимых направлений социальной политики компании.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!