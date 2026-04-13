Стали известны победители рейтинга лидеров рынка юридических услуг России

В Москве прошла церемония награждения лидеров юридического рейтинга «Ъ». Об этом сообщил организатор рейтинга — Издательский дом «Коммерсантъ».

Уточняется, что рейтинг «Лидеры рынка юридических услуг России» публикуется ежегодно. Исследование проводится на основе итогов проектной деятельности ведущих представителей российского юридического бизнеса за прошедший год.

Рейтинг разбит на три категории: «Лучшие юридические практики», «Лучшие отраслевые практики» и «Лучшие юристы». По каждой составлены федеральный и региональный топ-листы рейтинга.