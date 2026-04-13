Герой России попросил депутата Романова участвовать в выборах в Госдуму

Депутат Государственной думы Михаил Романов принял решение участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия», чтобы в дальнейшем баллотироваться в Государственную Думу девятого созыва по округу №211. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Романов уточнил, что принял решение после того, как провел встречу с участниками СВО. На ней, по словам депутата, Герой России Александр Пузанов, выступая от имени участников спецоперации и их родных, поблагодарил Романова за работу в Государственной думе седьмого и восьмого созывов, а также выразил пожелание, чтобы парламентарий и впредь представлял интересы петербуржцев в федеральном парламенте.

«В 2016 и в 2021 году жители Петербурга предложили мне принять участие в выборах и оказали мне доверие, отдав за меня большинство голосов. Общение с ветеранами специальной военной операции окончательно определило мое решение», — отметил Романов.

Депутат добавил, что представлять в Госдуме Санкт-Петербург и его жителей, а также участников СВО для него большая честь и ответственность.