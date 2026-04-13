В подмосковном колледжке «Энергия» провели донорскую акцию

В подмосковном колледже «Энергия» в Старой Купавне провели выездную донорскую акцию, в которой приняли участие 46 студентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Всего студенты сдали почти 20 литров крови.

Многие студенты впервые сдавали донорскую кровь. Они признались, что участие в акции помогло им преодолеть страхи, связанные со сдачей крови.

«Мы справлялись с волнением, поддерживали друг друга. В этом нам помогала бригада медиков. Они создали для нас очень комфортную атмосферу, окружили заботой и вниманием», — поделились студенты.

Проводить акцию медикам помогали курсанты колледжа, которые обучаются по специальностям «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях».