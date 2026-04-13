ИИ-агент Алисы поможет россиянам найти товары по подходящей цене

Четверть россиян (25%) тратят до часа на поиск товара по подходящей цене, следует из исследования Яндекса и агентства ORO. При этом, по данным Яндекса, перед покупкой пользователи посещают в среднем шесть сайтов.

Исследование показало, что 47% пользователей тратят до 30 минут на выбор подходящего онлайн-магазина, 39% — более 30 минут. Большинство респондентов (67%) заявили, что перед онлайн-покупкой они ищут оптимальные цены, скидки и промокоды.

Также, по внутренним данным Яндекса, те, кто заказывает товары, посещают перед этим в 2 раза больше сайтов и делают почти в 4 раза больше кликов, чем те, кто ничего не покупает. Каждый второй респондент оформляет заказ в течение трех дней после начала поисков.

Для помощи россиянам, Яндекс создал ИИ-агента «Найти дешевле», который может находить выгодные предложения товаров в среднем за 5-8 минут. Пользователь может поручить ИИ найти любые товары. После этого ИИ изучит миллиарды предложений на онлайн-площадках с учетом региона пользователя и наличия товаров.

Нейросеть учитывает не только базовую цену товара, но и распродажи и акции, а также может отобразить персональную скидку от Алисы AI в чате. Как отметили в компании, в среднем «Найти дешевле» помогает экономить около 25% — до 6000 рублей на покупке.

В результате ИИ-агент выдаст подборку выгодных предложений на разных площадках, включая локальных продавцов. Перейти к оформлению заказа товаров можно через чат с Алисой AI: из более чем 3900 интернет-магазинов доступна покупка в один клик с доставкой в пункт выдачи или курьером. Около 30% пользователей уже оформляют заказы через чат, проходя весь путь от выбора товара до оплаты внутри ассистента, рассказали в компании.

«Это первый важный шаг в нашей стратегии развития транзакций в Алисе. Пользователи уже оформляют покупки прямо в чате, а мы продолжаем развивать возможности агента, подключать новые магазины и расширять покупочные сценарии. Потенциал рынка онлайн-транзакций к 2030 году — 30 трлн рублей, а через ИИ-ассистентов может проходить до 10% этого объема», — рассказал руководитель подразделения транзакционного ИИ Яндекса Роман Маресов.

Чтобы найти выгодные предложения с помощью ИИ-агента «Найти дешевле», необходимо отправить ссылку на товар в приложении, веб-версии чата или приложении Яндекс с Алисой AI. Находить товары по выгодным ценам также можно на ПК в Браузере: достаточно открыть интернет-страницу с товаром, и кнопка «Найти дешевле» появится рядом с адресной строкой.

Обратиться к ИИ пользователи могут и в Поиске — по кнопке «Найти скидку» в карточке товара.

В Яндексе отметили, что чаще всего пользователи используют ИИ-агента «Найти дешевле» для поиска электроники, а также компьютерной и бытовой техники.