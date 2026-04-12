Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

Токаев поздравил православных Казахстана с праздником Светлой Пасхи

Токаев подчеркнул роль православия в укреплении единства народа Казахстана
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан страны с праздником Светлого Воскресенья Христова. Обращение главы государства опубликовано в Telegram-канале пресс-службы президента.

Токаев подчеркнул, что этот праздник занимает особое место в христианском календаре. По его слова, он символизирует любовь, надежду и духовное обновление.

«Дорогие православные граждане Казахстана! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой. Праздник Пасхи и предваряющий его пост укореняют в сознании верующих идеалы сострадания, милосердия, добрососедства, взаимопомощи», — сказал президент.

Также глава государства отметил вклад православия в утверждение принципов справедливости, миролюбия и толерантности в обществе.

«Передаваемые из поколения в поколение пасхальные обычаи способствуют сохранению семейных устоев, укреплению нравственности, учат уважению к старшим, заботе о ближних», — добавил он.

В послании Токаев подчеркнул, что в основе развития Казахстана лежат национальное единство и межконфессиональное согласие., а также сочетание традиционных ценностей и всесторонней модернизации.

«Принятая на референдуме Народная Конституция стала ярким воплощением стремления нашего народа жить и трудиться в прогрессивной стране в атмосфере мира и стабильности, верховенства закона и порядка, знаний и инноваций, природолюбия и чистоты», — отметил он.

Президент выразил уверенность в том, что общая ответственность за будущее Казахстана поможет его жителям преодолеть любые вызовы и достичь поставленных целей.

«Пусть этот замечательный праздник принесет радость и благополучие в каждый дом! Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях», — заключил Токаев.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!