«ЧашкаОкеанЛампа17»: россиянам рассказали, как создать надежный и запоминающийся пароль

Пароли от аккаунтов должны быть не только надежными, но и запоминающимися, поэтому важно опираться не на простые слова, а на личную логику. Об этом рассказали в МВД РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что пользователи часто выбирают предсказуемые пароли вроде слова password, а также имена, фамилии, названия брендов, городов и даты рождения.

«Проблема таких паролей в том, что они легко угадываются и часто первыми проверяются при подборе. Чтобы пароль был не только надежным, но и запоминающимся, важно опираться не на очевидные слова и шаблоны, а на личную логику, понятную только вам», — говорится в сообщении.

В МВД посоветовали собирать пароль из неочевидных слов. Лучше всего для этого подходят странные сочетания, которые невозможно угадать по биографии или интересам, уточнили в ведомстве. Пример ненадежного пароля — «Kot2024», а надежного — «ЧашкаОкеанЛампа17».

«Придумывайте абсурдную фразу, которую легко представить. Хороший пароль — это не обязательно хаос из символов. Гораздо практичнее взять необычную фразу, которая вызывает у вас яркую картинку, например: «ЛисаНесетЗонтЧерезБалкон», — сообщили в полиции.

До этого россиян предупредили о схемах мошенников перед Пасхой. Для получения личных данных злоумышленники рассылают фишинговые открытки и создают поддельные христианские сайты.

Ранее IT-эксперт назвал признаки того, что аккаунт ребенка в Telegram угнан мошенниками.

 
