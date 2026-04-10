Медведев обсудил с ведущими экономистами концепцию пространственного развития России

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел встречу с ведущими российскими экономистами и экспертами в рамках работы над народной программой партии. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

Уточняется, что в обсуждении приняли участие представители Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Основное внимание на встрече, как сообщается, было уделено актуальным социально-экономическим вызовам. Участники обсудили вопросы повышения доходов граждан, подготовку концепции пространственного развития России, а также меры по обеспечению технологического и экономического суверенитета страны.

Встреча прошла в рамках экспертной проработки положений народной программы «Единой России».