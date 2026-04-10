«Единая Россия» рассказала об участии своих сторонников в формировании народной программы

Сторонники «Единой России» принимают активное участие в формировании народной программы и остаются одной из ключевых опор политической силы, заявил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев на расширенном заседании Центрального совета сторонников.

По его словам, сегодня институт сторонников объединяет порядка 900 тыс. человек, среди них представители разных возрастов и сфер деятельности.

Якушев отметил, что сторонников партии объединяют готовность к служению, гражданская ответственность и патриотизм.

Он также подчеркнул, что институт сторонников становится востребованной площадкой, в том числе для участников специальной военной операции.

В частности, Якушев напомнил, что в 2025 году команду сторонников в Донецкой народной республике возглавил Герой ДНР Ахра Авидзба, в Башкортостане — Герой России Денис Чернавин, в Алтае — участник спецоперации Максим Анисимов, награжденный медалями «За отвагу», «За боевые отличия» и медалью Жукова.

Якушев также отметил, что 2026 год для партии знаковый: пройдут выборы в Государственную думу, 39 законодательных собраний субъектов России, 11 административных центров, а также большое количество муниципальных кампаний.

Якушев особо подчеркнул, что «Единая Россия» работает с избирателями постоянно, а не только во время кампаний. Он напомнил, что в течение пяти лет партия занималась реализацией народной программы, с которыми шла на выборы 2021 года. По словам Якушева, партия реализовала большинство ее пунктов.

Он добавил, что новый главный программный документ партии, работа над которым уже началась, как и прежде, будет основан на запросах граждан.

Кроме того, Якушев сообщил, что «Единая Россия» ставит перед собой задачу получить максимальное большинство мандатов по итогам грядущей кампании.

Он призвал партийцев сосредоточиться на прямой работе с людьми и ответах на вопросы, касающиеся образования, здравоохранения, благоустройства и создания необходимой инфраструктуры, в том числе транспортной.

«Все задачи, которые перед нами поставят, необходимо выполнить в течение следующего политического цикла», — подытожил он.