В ВТБ оценили влияние ИИ на музыкальную индустрию

Топ-менеджер ВТБ Суржко: только ИИ может бороться за внимание в эпоху постмодерна

ИИ может стать эффективной технологией для коммерциализации музыкального контента, но в таких произведениях нет «божественного откровения», заявил заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования – вице-президент ВТБ Денис Суржко на конференции Data Fusion.

Как отметил Суржко, в эпоху постмодерна за внимание, а значит за деньги, может бороться только ИИ.

«Поэтому если вы пишете музыку не ради себя самого, не ради того, что вы в этот момент общаетесь с чем-то сверхчеловеческим, а ради денег, то я всем советую заниматься этим исключительно с помощью ИИ», — сказал он.

Суржко добавил, что ИИ никогда не будет иметь отношения к настоящей музыке, потому что эта технология — просто датчик случайных чисел.

По мнению музыкального критика Олега Кармунина, из-за ИИ будут создавать больше музыкальных произведений.

«Я встречал уже много музыкантов, которые говорили «у меня было пять демозаписей, ИИ помог мне их закончить и предложил еще 15 вариантов на каждую». У меня вопрос — а кто все это будет слушать? То есть ИИ помогает быстрее написать музыку, предлагает варианты, но зачем нам столько вариантов музыки», — сказал он.

Также критик добавил, что музыканты стали использовать ИИ только для получения прибыли.

«Если вбить название «Ворона» из недавно знаменитого ИИ-хита, то можно найти уже 150 «Ворон», потому что музыканты видят, что трек залетел. Они повторяют его в разных версиях — в шансон-версии, в рэп-версии и т.д. — просто в расчете на то, что люди на это кликнут и будут это слушать», — заявил Кармунин.

Кроме того, электронный музыкант, диджей и продюсер Никита Забелин считает, что музыка все равно останется музыкой.

«Так говорили и про то, что с появлением цифровых технологий умрет живопись, фотография или кино», — сказал он.

Музыкальный журналист Николай Редькин отметил, что в производстве музыки появлялись разные вещи, некоторые люди вначале отталкивали, считая чем-то недостойным музыканта.

«Но со временем они заняли большое место в нашей жизни. Яркий пример — автотюн. Его ругали рэперы, но потом оказалось, что так или иначе очень многие с автотюном живут и работают», — резюмировал Редькин.