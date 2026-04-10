Проект «Россия с вами» помог 9310 семьям из Нагорного Карабаха

Более 40 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха получили помощь России

Россия завершила очередной этап масштабного гуманитарного проекта «Россия с вами» по поддержке переселенцев из Нагорного Карабаха, находящихся в Армении, сообщила пресс-служба проекта.

Акцию организовали АНО «Евразия» и АНО «Русская Гуманитарная Миссия» (РГМ).

Проект стартовал 31 июля 2025 года и продлился до середины апреля 2026 года.

Всего наиболее уязвимым категориям граждан, среди которых многодетные семьи, семьи с инвалидами, одинокие пожилые люди, передали 9310 комплексных гуманитарных наборов в 45 населенных пунктах по всей Армении.

Как отметил заместитель руководителя «Россотрудничества» Игорь Чайка, всего помощь получили 40 тыс. человек.

«Мы прекрасно понимаем: главное здесь — не количество наборов, а то, что за ними стоят внимание и забота. Россия не раз доказывала, что для нее не существует «чужих» бед. Будь то Нагорный Карабах или любой другой регион — там, где живут наши соотечественники и друзья, мы будем рядом», — сказал он.

Также генеральный директор АНО «Русская Гуманитарная Миссия» Сергей Шевчук отметил, что проект стал важным этапом системной работы в Армении.

«Мы не просто передавали гуманитарную помощь — мы были рядом с людьми, общались, поддерживали, старались понять их реальные потребности», — сказал он.