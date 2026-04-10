Частную школу «Новый взгляд» в Москве закроют из-за отказа в аренде

Столичная частная школа-лаборатория «Новый взгляд», расположенная в районе Хамовники, завершает работу по окончании текущего учебного года. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что причиной стало решение собственника помещения не продлевать договор аренды. Семьи учащихся и преподаватели обратились к мэру Москвы Сергею Собянину за помощью — более 1100 подписей под обращением собрано за первые 24 часа.

Образовательное учреждение было основано группой компаний «Регион» в конце 2019 года. Первоначально занятия проходили в усадьбе Трубецких, затем, с 1 сентября 2024 года, школа переехала в новое здание, возведенное специально под проект. На вступительных испытаниях конкурс достигал 2,6 кандидата на место. В конце 2025 года школа попала в рейтинг лучших негосударственных школ Москвы и Подмосковья, составленный Forbes.

Концепция школы, разработанная при участии МГИМО, предполагала развитие у учеников предпринимательского мышления и управленческих навыков.

«К окончанию 11-го класса ребенок должен иметь опыт влияния на этот мир через свои идеи и проекты», — рассказывал руководитель соцпроектов ГК «Регион», член набсовета школы Андрей Надин.

В рамках учебного процесса школьники создали гид по району — Telegram-бот «Москва_Наизнанку//Хамовники», а также участвовали в более чем 200 мастер-классах, организованных 80 партнерскими компаниями.

В стенах школы обучается более 500 детей, а коллектив насчитывает порядка 200 человек. Причиной для прекращения работы «Нового взгляда» стало расторжение 11-месячного арендного соглашения с АО «Образовательные проекты». Продление договора с 1 сентября арендодатель не предусмотрел.

Как отметил родитель двух старшеклассников Алексей, было подготовлено обращение в Администрацию президента и Собянину, а также некоторые написали заявление в прокуратуру.

«Люди строят кафе и заключают десятилетние договоры аренды, а вы открываете школу — и подписываете одиннадцатимесячный договор», — отметил он.

По его словам, сотрудники школы связаны соглашением о конфиденциальности, а Трудовая инспекция уже получила уведомление о предстоящем сокращении штата. Наиболее уязвимыми оказались учащиеся 9-х классов, поскольку прием в 10-е классы в большинстве учреждений уже завершен.

В обращении к городским властям родители указывают на системный дефицит учебных мест в ЦАО: в Хамовниках на 17,3 тыс. школьников приходится менее 16 тыс. мест. Кроме того, школы № 1253, № 1231 и № 1529 работают с перегрузкой 15–20%. При этом ситуацию осложняет планируемый снос школы № 171 на 2-й Фрунзенской, что потребует распределения порядка 600 учащихся.

Здание «Нового взгляда» возводилось в рамках девелоперского проекта «Садовые кварталы» как соцобъект. Родители рассчитывают, что здание сохранит статус образовательного объекта, а также опасаются, что его переведут в коммерческую категорию или демонтируют под новую застройку.

До момента окончания учебного года занятия продолжаются в обычном режиме. Руководство школы заявило о готовности содействовать семьям в поиске новых учебных заведений.