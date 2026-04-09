Певица Жасмин поддержала пострадавших от наводнения в Дагестане

Певица Жасмин окажет помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане в восстановлении жилья. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Как подчеркнула артистка в своих соцсетях, в Дагестане, откуда она родом, продолжается трагедия. По ее словам, множество домов разрушено полностью, а еще большее число людей потеряло свое имущество или пострадало.

«Мы с семьей, конечно, поможем — окажем помощь в восстановлении домов, чтобы люди смогли снова обрести жилье. Дагестан, мое сердце с вами», — добавила Жасмин.

По словам певицы, ее команда устанавливает связь с пострадавшими для координации помощи.

Напомним, в конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом.