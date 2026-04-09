Представители 64 стран мира написали «Звездный диктант «Поехали!»

Представители 64 стран приняли участие в международной гуманитарной акции «Звездный диктант «Поехали!», которая прошла Музее ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Событие традиционно было организовано Россотрудничеством при поддержке «Роскосмоса». В формате открытого урока акция объединила не только очных участников в России, но и Русские дома и партнерские площадки из 64 стран по всему миру.

Автором текста стал писатель и историк космонавтики Антон Первушин. Текст читал летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко, совершивший два космических полета и проведший более 337 суток на орбите. Перед началом диктанта участники получили видеоприветствие с борта МКС от российских космонавтов.

Отмечается, что участники из разных стран задавали вопросы Борисенко. Так, из Русского дома в Лусаке (Замбия) вопросы задавали абитуриенты, готовящиеся к поступлению в российские вузы. В Армении диктант одновременно писали в четырех городах. В Будапеште акция стала кульминацией Дня космоса.

Диктант проходил в формате теста. Участникам предлагалось заполнить пропуски в тексте, выбирая правильный вариант из четырех. Текст был переведен на арабский, китайский, испанский, французский и английский языки. Система автоматически подсчитывала результаты.

По предварительным данным, за рубежом больше всего участников зарегистрировались из Ирана, Австрии, Дании, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Замбии, Египта, Иордании, Турции, Киргизии. В России лидирует Луганская народная республика.

Итоги акции будут объявлены 10 апреля в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге в рамках международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский». Отмечается, что 20 победителей получат памятные подарки от организаторов.

 
