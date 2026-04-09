«Единая Россия» поспособствует развитию отечественной космической отрасли

В народную программу «Единой России» внесены идеи для развития космической отрасли
В народную программу партии «Единая Россия» внесены предложения по развитию космической отрасли. Об этом политическая силы сообщила в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инициативы подготовлены Советом по инновационному и технологическому развитию по итогам заседания «Космос будущего: новые технологии для людей», прошедшего в рамках Российского космического форума.

В числе предложений — увеличение числа запусков ракет-носителей, наращивание российской спутниковой группировки, развитие системы ГЛОНАСС для повышения надежности навигации и транспортной безопасности, а также расширение международного сотрудничества в сфере мирного освоения космоса.

Отдельное внимание уделено проекту Российской орбитальной станции: вывод первого модуля на орбиту запланирован на 2028 год.

Как заявил председатель Совета, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, для космической отрасли создан конкретный план действий, включающий развитие технологий и ежедневную работу специалистов по всей стране. Он отметил, что большую роль во всех процессах играет поддержка партии.

Секретарь Совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России» Илья Медведев подчеркнул, что предложения касаются также внедрения аддитивных и цифровых технологий, создания новых ракет среднего класса «Союз-5» и «Амур-СПГ», развития космодрома Восточный и привлечения молодых специалистов.

Кроме того, в народную программу внесены инициативы для расширения участия частного бизнеса в космических проектах. В частности, предлагается создать реестр испытательной, инженерной и лабораторной инфраструктуры и обеспечить доступ к ней частных разработчиков.

Медведев добавил, что среди приоритетов также упрощение процедур допуска частных компаний к космическим программам, создание механизмов финансирования на всех этапах — от разработки до масштабирования — и формирование гарантированного спроса на продукцию отрасли

 
Как выспаться и все успеть? Сколько на самом деле нужно сна для здоровья
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!